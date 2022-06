Welkom bij Leonietje’s, jouw speelgoedwinkel in Delft

en online met unieke kraamcadeaus en origineel speelgoed. Wij verkopen

bijzondere speelgoedmerken die je in de meeste winkels niet zult vinden

en maken in eigen beheer speciale geschenken voor pasgeborenen. Kom

langs in onze fysieke winkel of kijk rustig rond in de webshop.









Bij ons kun je kraamcadeaus geheel naar jouw wensen laten maken. Bepaal zelf welke stof je wil en laat deze personaliseren.

Wij borduren het product tot uniek kraamcadeau met naam, logo of

geboortekaartje. De borduurmachine staat al voor je klaar in onze winkel

in Delft!





De geboortecadeaus zijn leuk voor baby’s vanaf de eerste geboortedag

tot aan het eerste jaar. Uiteraard is het ook mogelijk om met jouw zelf

aangekochte artikel langs te komen. Ter plekke voorzien wij het

betreffende product van een gewenst borduursel.





Kom gerust eens langs bij onze speelgoedwinkel en we helpen je graag

bij jouw zoektocht naar het perfecte presentje of speelgoed. Een aantal

producten zijn online verkrijgbaar via deze website. Zo vind je bij ons

zelfs kinderschortjes.





Origineel speelgoed

Een groot deel van ons assortiment bestaat uit houten speelgoed voor

kinderen tussen de 1 en 7 jaar. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een

uitbreiding voor de kinderkeuken? Dan ben je bij ons aan het juiste

adres. Daarbij verkopen we spulletjes voor in je houten winkeltje. Of

wat dacht je van puzzels, autootjes en spelletjes? Al deze producten

zijn afkomstig van vooraanstaande merken zoals Tikiri, Scratch Europe en Legler – Small Foot.