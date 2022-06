Bitossi is in Italië een gevestigde naam als het gaat om ambachtelijk vakmanschap. Wat begon met kleinschalig keramiek in 1921, is uitgegroeid tot een toonaangevend merk van wereldfaam met een compleet concept van vele duizenden items: Bitossi Home. De collectie is erg breed: van servies en glaswerk tot keuken- en woonaccessoires. En: nu ook in Nederland en België verkrijgbaar.

7000 items

Al vanaf de 16e eeuw wordt in het Toscaanse dorpje Montelupo keramiek geproduceerd. Dat ook de daar wonende familie Bitossi zich met keramiek ging bezighouden, was op zich dus niet bijzonder. Wél bijzonder is dat de grondlegger, Guido Bitossi, vanaf het begin prominente ontwerpers bij zijn bedrijf heeft betrokken. Hierdoor heeft hij zijn collectie naar een hoger niveau weten te tillen. En nu, bijna een eeuw later, is het merk nog altijd springlevend. De collectie telt inmiddels ruim 7000 verschillende items, te zien in het eigen Bitossi museum!

Compleet concept

Bitossi Home is nu ook in Nederland en België verkrijgbaar. Het gaat hierbij dus niet om het zoveelste nieuwe servies of serie wijnglazen, maar om een compleet concept. Voor keuken, eet- en woonkamer. Maar ook in de badkamer misstaan bepaalde items niet. Bitossi Home, design voor het hele huis. Herkenbare kwaliteit die al bijna 100 jaar staat als een huis.

Karakteristiek voor het serviesgoed, glaswerk en de talrijke keuken- en woonaccessoires is de combinatie van oud en nieuw. Van traditie en innovatie. Een eigentijdse vertaling van de smaak van toen.

Meer info: www.bitossihome.nl