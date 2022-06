LeNue Interiordesign

Met haar ervaring als interieurontwerpster en haar passie voor ondernemen, is ze haar eigen ontwerpbureau begonnen. Ze is een gepassioneerd designer met een grote mate aan creativiteit en een ster in het intermenselijk contact. Met haar prettige persoonlijkheid creëert Tulin door goed te luisteren de mooiste ontwerpen.





Het hele ontwerptraject kunnen wij van A tot Z voor u uit handen nemen.

LeNue Interior Design verzorgt graag uw interieurindelingen, plattegronden, lichtplannen, materiaalplannen, kleuradvies, visualisaties, (maatwerk)meubilair, keukenontwerp, raamdecoratie, wanddecoratie, vloeren, accessoires etc.