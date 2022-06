Colofon

Het begon in februari 2015 met het bekijken van leuke creatieve bedrijven op Flavourites. Zoiets wilden wij ook! Wij zijn creatief, zussen, gek op elkaar en aangezien we elkaar gemiddeld toch drie keer per week zien, konden we in die tijd ook iets nuttigs doen. Dingen maken die we leuk vinden, maar waar we nooit echt tijd voor maakten. Al snel groeide onze ideeënlijst. En ons doel: dingen maken waar we zelf blij van worden en iets positiefs betekenen voor jou.

Bren (sinds 1985) ♡Ann (sinds 1988)

hallo@liefslabel.nl