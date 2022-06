Design studio Tessa Boerstra was founded with the clear intent of creating sophisticated, classic interiors for modern people. The studio focusses on bringing the highest level of design and craftmanship and looks to develop styles with a quiet aesthetic; interiors that can be lived in and loved indefinitely.

​

Tessa Boerstra creates classic designs with a modern twist, always using the finest materials and keeping an eye on quality. The focus on details, investment pieces and long-lasting styles results in simple and sophisticated interiors. Our core design philosophy focuses on timeless interiors, where modern minimalism takes center stage with beautifully crafted furniture, architectural silhouettes, and refined details and finishes.

​

Strong and elegant, we are empowered by designs we can invest in now and love forever. Investing in quality classics that are designed to last – pieces that will form the foundation of a minimalist interior – and therefore buying less, is a highly pleasing and worthwhile choice.





----









Ontwerpstudio Tessa Boerstra is opgericht met de intentie om elegante, klassieke interieurs te ontwerpen voor moderne mensen. De studio richt zich op kwaliteit en vakmanschap en streeft een ingetogen esthetiek na; tijdloze interieurs om onbeperkt van te genieten.

​

Tessa Boerstra creëert klassieke ontwerpen met een moderne twist, altijd gebruikmakend van de beste materialen en met het oog op kwaliteit. Met de nadruk op details, investment pieces en tijdsbestendige stijlen worden simpele, stijlvolle interieurs ontworpen. De ontwerpfilosofie richt zich op tijdloos interieurdesign, waar modern minimalisme een heroïsche rol speelt met prachtig vervaardigde meubels, architectonische silhouetten en verfijnde details en afwerkingen.

​

Krachtige en elegante ontwerpen waar we nu in kunnen investeren en voor altijd van kunnen houden. Investeren in klassieke werken van hoge kwaliteit die jarenlang meegaan – stukken die de basis vormen voor een minimalistisch interieur – en daarom minder nodig hebben, geeft ontzettend veel voldoening en is meer dan de moeite waard.