YurtCollection verbindt oosterse tradities met hedendaags westers design. Onze designers wonen in landen langs de Zijderoute of zijn geïnspireerd door de Zijderoute. YurtCollection biedt een platform voor deze designers die hun meubels maken van natuurlijke en eerlijke materialen. Door gebruik te maken van oude technieken of ambachten, maar ook door hergebruik van materialen of traditionele stoffen brengen zij nieuwe verhalen en inzichten tot stand.