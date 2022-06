Tegula is een ambachtelijk atelier waar we handmatig klei tot afgewerkte tegels verwerken. Wij reproduceren tegels die niet meer in de handel te verkrijgen zijn, maar maken even goed moderne tegels naar eigen smaak en ontwerp. Bij de reproductie van antieke tegels of bouwkeramiek integreren we zoveel mogelijk ambachtelijke werkmethodes in ons hedendaagse maakproces. Tegula heeft ook een eigen collectie tegels.