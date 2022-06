Een opdrachtgever overhandigd een geschreven programma van eisen aan een architect . Als architect kunnen wij deze geschreven tekst in drie dimensionale beelden en of gebouwen omzetten.

Rekening houdend met situering , licht , geluid ,ruimtelijke – en organisatorische relaties ,bouw- en installatie technische componenten en materialen. Een project van binnen naar buiten ontwerpen , de onderlinge relaties van ruimten en functies , beleving naar de omgeving proberen zo optimaal mogelijk uit te werken . Ook het gebruik van materialen en hun kleuren , natuurlijk licht even als kunst-licht dragen bij, bij het welzijn van de mensen die in de ontworpen ruimten mogen leven en verblijven . De gevels rondom het gebouw is als een jas om ons lichaam , droog warm en passend in zijn omgeving. Samen bouwen en de lat op alle fronten op een hoger niveau leggen en elkaars wensen en eisen respecteren dat is mijn passie voor het vak bouwen .