Ogreen, Clean Machines zijn luchtzuiverende planten. Tegenwoordig zijn we namelijk veel meer binnen dan vroeger en zijn de ruimtes ook nog eens goed geïsoleerd. Dat is wel lekker behaaglijk maar echt gezond is het niet. Tel daarbij nog eens alle giftige stoffen op die ongemerkt vrijkomen uit bijvoorbeeld vloerbedekking, huisdieren, tapijten, meubels, cosmetica, schoonmaakproducten en apparaten zoals printers en je kunt je voorstellen dat de luchtkwaliteit binnen niet echt schoon is.