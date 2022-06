Wie ben ik?

Hallo! Mijn naam is Louisa en ik ben interieurontwerper. Ik heb gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en ik ben opgeleid tot architect. Al voor en tijdens mijn studie heb ik een grote passie gehad voor interieurarchitectuur en kunst. Deze passie wil ik graag toepassen in mijn eigen bedrijf studioBIRD. Mijn passie voor ontwerpen gaat verder dan styling, design en interieurconcepten, want ik ontwerp en verkoop ook graag bijzondere interieurobjecten in de webshop of maatwerkmeubilair en objecten op aanvraag.

Naast de webshop met producten bied ik ook diverse diensten aan met betrekking tot interieuradvies, interieurontwerpen en het begeleiden van de uitvoering!





studioBIRD staat voor Bold Interior Rare Design. Ik ontwerp graag met veel kleur, verschillende vormen en dynamische objecten. Wil jij jezelf graag onderscheiden van de rest? Neem gerust contact op voor vragen of interesse!





Waar kan ik jou mee helpen?

1. Het aanbieden van het volledige ontwerptraject van interieur gerichte projecten.

2. Het maken ontwerpen en geven van advies op gebied van interieur en styling.

4. Het maken van de technische tekeningen voor de volledige uitvoering van het project.

5. Het begeleiden van complete verbouwingen en offertetrajecten voor de uitvoering.

6. Het renoveren van een complete woning of enkele ruimtes.

7. Het ontwerpen en uitvoeren van maatwerk voor meubels, keukens en badkamers.

8. Het ontwerpen en uittekenen van eventuele uitbouwen of andere verbouwingen.





Je weet wat je mooi vindt, maar toch is het lastig om keuzes te maken voor jouw woning. Ben je net verhuisd of ga je een grote verbouwing tegemoet en zit je met de volgende vragen: Welke kleuren passen bij mij? Wat is de beste indeling? Hoe maak ik één geheel van mijn interieur? Ik help je graag om deze vragen te beantwoorden of met het begeleiden van jouw verbouwing!