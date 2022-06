Je hebt niet veel nodig, je hebt alleen het juiste nodig. Travel light…dat is hoe het werkt volgens ons.

Achter glas wordt alles mooier en vanuit dat idee zijn wij gaan werken. Urban Jungles maakt iets wat op het eerste gezicht gewoon lijkt ineens bijzonder. Of het nu een plant, beeldje of iets is wat je op het strand hebt gevonden, in Urban Jungles werkt het effect van abstraheren. Het gaat om schoonheid en de focus op de mooie dingen. We hebben gezocht naar de meest simpele en tegelijkertijd mooiste wijze waarop je dit in huis kunt halen. Geometrische lijnen combineren met organische vormen. En dat mag variëren, want hoe je de Urban Jungles inricht is aan jou.

– Urban Jungles