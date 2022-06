M-Bikes is een van de meest toonaangevende fietsenwinkels in Groningen en omgeving. Het bedrijf werd opgericht in 2011 maar zijn inmiddels uitgegroeid tot dé fietsenwinkel van Groningen. M-bikes is gespecialiseerd op het gebied van de verkoop van e-bikes, bakfietsen, elektrische bakfietsen en stadsfietsen. U heeft ruime keuze uit een assortiment vol met hoogwaardige merken zoals Batavus, Bakfiets.nl, Cortina, Azor Bike, Tern, Urban Arrow en Sparta. Zo weet u zeker dat u een hoogwaardige fiets aan schaft, waarop u jaren lang veel kilometers fietsplezier kan beleven.





Naast de verkoop van fietsen op onze prachtige locatie aan de princessenweg in Groningen, biedt M-bikes ook andere diensten aan op het gebied van fietsen. Heeft u fiets een onderhoudsbeurt nodig of heeft uw fiets wat schade? Dan kunt u bij ons langskomen met uw fiets voor reparatie en/of onderhoud. Bent u zelf een sleutelaar? Vindt in ons assortiment ook diverse onderdelen zoals kettingsloten, lampen, banden en accessoires zoals kinderzitjes.





Voor extra zekerheid bestaat de mogelijkheid een fietsverzekering bij ons af te sluiten! Zo komt u namelijk nooit voor verrassingen te staan. Wilt u advies of hulp bij uw keuze van een echte specialist? Kom dan langs in onze winkel aan de prinsessenweg in Groningen. Tot snel bij M-bikes!