Mijanou Interieur kan u helpen met al uw vragen over uw interieur. Van een kleuradvies voor bijvoorbeeld de kleuren op de wanden tot een ontwerp voor een complete verbouwing en styling van uw huis of bedrijfspand. Mijanou is professioneel interieurontwerper en styliste. Mijanou Interieur is gevestigd in Zuid-Holland maar werkt door heel Nederland voor verschillende particuliere en zakelijke opdrachtgevers. We kunnen u ook in contact brengen verschillende vakmensen zoals stukadoor, schilder, vloerenlegger etc.