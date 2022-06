Ooit was het verwerken van papierpulp in allerlei artikelen een heuse bedrijfstak. Door de komst van plastics zijn papierproducten verdreven naar het knutselhoekje.The Paper Moon Factory heeft als missie de papierpulp en de papierproducten te herintroduceren en deze vergeten ambacht nieuw leven in te blazen!

The Paper Moon Factory is een één vrouw onderneming en dé plaats waar geëxperimenteerd, geproduceerd en gecreëerd wordt met papierpulp en papier maché. Momenteel wordt er gespeeld met holle vormen gemaakt op een mal. Maar ook sculpturen, sieraden en kleine handgemaakte unieke producten staan op het menu bij The Paper Moon Factory.

Once the processing of paper pulp was a real industry. The Paper Moon Factory mission is to reintroduce the paper pulp and paper made articles, and to renew the knowlegde of this forgotten craft.

The Paper Moon Factory is a one woman company and the place to experiment, produce and create with paper pulp and paper mache. The Paper Moon Factory is currently working with hollow shapes made on a mold. It allows us to make lampshades, cabinets and artboxes. But also sculptures, handmade jewellery and small unique products are on the menu at The Paper Moon Factory.