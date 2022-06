ArchitectenGilde, architectenbureau Den Bosch.

ArchitectenGilde is een multidisciplinair architectenbureau gevestigd te Den Bosch en gespecialiseerd in woningbouw, renovatie en utilitaire bouw . Particulieren en bedrijven vormen onze klanten. We realiseren plannen voor aanpassingen van duizenden euro’s tot bouwprojecten met een bouwsom van enkele miljoenen. Daar waar kwaliteit gewenst is, weten wij meerwaarde te creëren vanuit ons Architectenbureau Den Bosch.

Specialisatie

Als architectenbureau hebben we onze specialisatie en voorliefde voor de volgende werkgebieden:

– Wonen, Luxe Villa’s & Recreatie

– Renovatie, Revitalisering & Herbestemming

– Gastvrijheid, Gezondheidszorg & Wellness

Naast onze ontwerpende rol, helpen wij klanten in het bouwproces, om plannen te verwezenlijken.

Synergie

Samenwerking is volgens onze visie de sleutel tot succes. Dat doen we intern met collega’s, en extern in bouwteam verband bij grotere projecten. We hebben hierbij veelal een ontwerpende en coördinerende rol. Samenwerking dient hierbij tot synergie te leiden, met als doel meerwaarde voor het project creëren.

Sinds 1997

In 1997 opgericht en gevestigd te Woudrichem, vervolgens een decennium kantoorhoudende te Zaltbommel en momenteel gevestigd in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Altijd gevestigd geweest in vestigsteden, die degelijkheid en continuïteit bieden, net zoals wij ons architectenbureau zien. In de vorige eeuw opgericht, gericht op de toekomst.

Werkgebied Nederland

We werken in heel Nederland, en daarbuiten. Van oudsher hebben we een werkgebied dat overeenkomt met de vestingdriehoek Den Bosch –Zaltbommel – Woudrichem. Binnen dit werkgebied dragen we actief bij aan lokale ontwikkelingsvraagstukken op het gebied van architectuur, stedenbouw (ruimtelijke ontwikkeling). Veel projecten worden dan ook gerealiseerd rondom deze vestigsteden, maar ook ver daarbuiten.

Daar waar kwaliteit en vertrouwen als de basis voor ontwikkeling geldt, verlenen wij onze diensten.

Neem contact met ons op!