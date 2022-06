Haal het heerlijke buitenleven naar binnen met een Pallazzo aluminium veranda of terrasoverkapping. De duurzame aluminium veranda’s en terrasoverkappingen van Pallazzo Veranda staan bekend om hun degelijkheid en kwaliteit in afwerking. Dankzij een glazen dak met zeer grote overspanning krijgt u een maximaal gevoel van ruimte.

Of u nu kiest voor een aluminium serre, veranda, tuinoverkapping of terrasoverkapping, met Pallazzo geniet u thuis van outdoor living. Vier vakantie in eigen huis, schop uw schoenen uit, verleng uw zomer, organiseer feestjes en barbecues of geniet van de rust in uw tuin. Als aluminium verandaspecialist hebben wij de Pallazzo terrasoverkappingen de afgelopen twintig jaar doorontwikkeld met onze ervaringen én die van gebruikers.

Pallazzo Veranda is leverancier van hoogwaardige terrasoverkappingen aan geselecteerde vakbedrijven. Deze veranda's voldoen aan de laatst gestelde kwaliteitseisen en zijn CE gemarkeerd.

Voor consumenten hebben wij een app gemaakt waarmee virtueel een veranda tegen het huis kan worden geplaatst. Deze App is gratis te downloaden in de Appstore en Google Play store.

Pallazzo Veranda levert deze verandas is: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Belgie, Denemarken, Engeland.