Lisanne van zanten (1987) vond haar passie voor het maken van dingen al vroeg in haar leven maar richtte officieel haar bedrijf begin 2012 in Utrecht op.

Haar concepten en functionele ontwerpen komen voort uit de inspiratie die ze haalt uit haar eigen omgeving. Of dat nou om het bereiden van eten gaat of om het lezen van een goed boek. Om echt te kunnen genieten van de inspanningen die je doet is het fijn om er mooie en functionele producten bij te hebben. Een leeslamp bij het lezen, een bord om van te eten. Tot nu toe heeft ze zich vooral bezig gehouden met interieur- en productontwerp, en in het bijzonder keramisch werk, maar ontplooit zich meer in conceptuele vormgeving en communicatie bij projecten. Lisanne geeft de voorkeur aan het creëren van op zichzelf staande producten met een hele specifieke functie, maar vindt ook dat de functie een esthetische bijdrage moet leveren aan het ontwerp.

”Veel van mijn werk is strak, functioneel, uniek en soms zelfs een beetje grappig.”