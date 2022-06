Teakea Projecten

Teakea levert betaalbaar en kwalitatief maatwerk dat op professionele wijze door onze meubelmakers wordt vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerde basismaterialen zoals hardhout, staal en het beste meubelbeslag. In Groningen beschikken wij over een volledig uitgeruste en moderne meubelwerkplaats onder leiding van ervaren vaklui die hun sporen o.a. hebben verdiend in de scheepsbouw.

Als het gaat om ingewikkelde of grotere zakelijk projecten waar teak of ander tropisch hardhout bij betrokken is wijken we uit naar onze productiefaciliteit in Indonesië. Net als in Groningen beschikken we daar over een professioneel team dat jou wensen kan waarmaken met dezelfde kwaliteit als in Nederland. Afhankelijk van de projectgrootte is de levertijd 12 tot 16 weken. Met deze middelen en professionals kunnen we de verwachte kwaliteit waarborgen en aan de vragen van onze uiteenlopende particuliere en zakelijke klanten voldoen.

Hoe komen we samen tot een vrijblijvende offerte

Vaak doe je online, in een magazine, in social media, of bij vrienden of familie wooninspiratie op voor jouw interieur. Echter, soms is het niet meer te krijgen of heb je nét even een ander idee.

Door deze ideeën met Teakea te delen kunnen onze specialisten meteen mee te denken over het beoogde eindresultaat. Ook reeds gemaakte maatwerk tekeningen en ideeën zijn meer dan welkom. Elk maatwerkproject krijgt de aandacht dat het verdiend. Met onze ervaring begrijpen we dat elk interieur en de daarbij behorende wens anders is. Alvorens een maatwerkproject wordt gestart is het bij ons volledig duidelijk wat er moet gebeuren om jouw verwachting waar te maken. Hoe meer informatie er wordt gedeeld, hoe eerder we kunnen komen tot een vrijblijvende offerte. Zodra alle informatie is gedeeld en besproken delen wij een maatwerktekening inclusief vrijblijvende offerte. Wanneer de opdracht tot een akkoord komt dient er 50% te worden aanbetaalt. Na aanbetaling gaan wij van start en streven wij om het maatwerkproject op de afgesproken datum te gereed te hebben.

Vraag naar de mogelijkheden door ons te bellen of mailen via de contactgegevens. We zullen dan snel contact opnemen om verdere vragen te stellen. Je kan uiteraard ook meteen een afspraak maken. Op locatie kun je alle rijke en natuurlijke materialen ervaren.