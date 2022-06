De webwinkel Kidsdecoshop.nl is in juli 2012 gestart met het verkopen van trendy kinderkamer accessoires om iedere kinderkamer om te toveren tot een waar kinderparadijs. De artikelen zijn met zorg voor je geselecteerd en zijn onderverdeeld in verschillende themakamers en kleurenkamers. Of het nu een junglekamer of bohemian kinderkamer gaat worden, we hebben voor iedereen wat wils. Combineer behang en vloerkleden met lampen, kapstokken of andere accessoires uit dezelfde lijn. Zo wordt het een kinderkamer geheel in stijl!