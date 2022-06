Colofon

Exhibitions:

- 2015 Vert le Nord, un panorama du Design Durable des Pays-Bas, Paris 2015

- 2014 Design from the land of the Potato Eaters, s’Hertogenbosch 2014

- 2014 Re Use, Re Touch, ReDutch Washington 2014

- 2014 Second Live Aman 2014

- 2013 Dutch Bike, Barcelona 2013

- 2013 Second Life, Amman (Jordan) 2013

- 2012 Dutch Bike, Kiev 2012

- 2012 Dutch Bike, Budapest Design Week 2012

- 2012 Dutch Bike, Holland Bike weeks Tunis 2012

- 2011 Liberation of Light on tour, Guangzhou Design Week 2011

- 2011 Liberation of Light on tour, Beijijng Design Week 2011

- 2011 Rethinking Bamboo, National museum Beijing Trienale 2012

- 2011 Dutch Bike, Orange Bike days + Design September Brussels 2011

- 2011 Exhibition Vreemd in Eindhoven, Museum Kempenland 2011

- 2011 Every Day Dutch Selfridges Londen February 2011

- 2010 Tallinn Design Night Yksi cardboard collection September 2011

- 2010 Design Act Moscow Dutch Bike Fantasy August 2011

- 2009 Dutch Design Week Eindhoven exhibition Rapid Manufacturing TNO 2009

- 2009 Dutch Design Week Eindhoven exhibition Outside the Box Oktober 2009

- 2009 Etnodizain festival Muzeum Etnograficzne Poznan Poland September 2009

- 2009 Exhibition Nature en Kit museum Mudac Lausanne June-September 2009

- 2009 Exphibition Re:Cycle Designfactory Bratislava 22 may-7 June 2009

- 2008 ‘Design Factory Brainport Eindhoven’ Salone del Mobile Milan 2008

- 2008 ‘Material Trends’, Hal 5, Industriemesse Hannover April 2008

- 2008 ‘New Dutch Design Via Budapest’ Dutch-Hungarian Design Festival February 2008

- 2007 ‘Training and Design in the Eindhoven region’ Europees Parlement Brussels

- 2007 ‘Tales from Eindhoven’ Salone del Mobile Milan 2007

-2007 'Brainport highlights design' Jiangsu Industrial Design Park, Luxiying China

-2006 Dutch Design Week Eindhoven, Dutch Design Center Utrecht, Tuttobene Salone del Mobile Milan, Via Milano Woonbeurs Amsterdam, Gallery Yksi Eindhoven

- 2005 Stedelijk Museum Roermond, Gallery Help U Zelven Winterswijk, Dutch Design Week Eindhoven, Gallery Yksi Eindhoven, Brabantse Spelen Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch & Helmond

- 1990-2004 European Ceramic Work Centre Milan, Ahrend Rotterdam, Designers Present Eindhoven Vormvast Breda, Pawn 102 Den Hague, Mansion Enkhuizen, The Frozen Fountain, Amsterdam, VSB IJmuiden, Ahoy Rotterdam, Sonsbeek Arnhem, Dutch Forum Amsterdam, Inter Decor Utrecht, Muzeval Emmen, Woonbeurs Amsterdam, Ziggurat Ghent, Designer Institute Amsterdam, Gallery Binnen Amsterdam, Galery Yksi Eindhoven

Publications:

- ID&c China, Yang Cheng evening news, Design in Value Guangzhou, China Daily Newspaper, Sica, The Outlook Magazine, Knack Weekend, Elle decoration, Icon, Abitare, IM Identity Matters, XM, Eigenhuis & interieur, Woonbeeld, Haagse Courant, Bijvoorbeeld, Parool, Trouw, Volkskrant, Financieel Dagblad, Eindhovens Dagblad, NRC, Glas & Keramiek, VT wonen, HP/ de Tijd, Elle Wonen, Elsevier, Marie-Claire, Items, Villa d’arte, Residence and more.