De Molen Meubels is een bedrijfje dat meubels maakt in de breedste zin van het woord en zich voornamelijk richt op particulieren. Voor alle vertrekken in het huis kan ik voor u dat meubelstuk maken naar uw eigen wens, afmeting, materiaal en uitstraling. Zowel massief hout, als plaatmateriaal met een laagje fineer, in diverse houtsoorten of een harde plastic plaat, met diverse prints is mogelijk. Ook ronde en gebogen vormen behoren tot de mogelijkheden. Voor het restaureren of kleine reparaties van antieke meubels kunt u ook bij mij terecht. Samen met u bespreek ik uw wensen en ideeen en maak ik naar aanleiding daarvan een vrijblijvende offerte. Zoals te zien in het logo heeft het bedrijf een Christelijk karakter. Kijk op de website onder de knop ''over mij'' voor meer hierover.