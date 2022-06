Restaureren is investeren in de toekomst van een meubel met verleden.

Dat is een boeiend proces, waarbij alles draait om evenwicht: de schade van veroudering wegnemen, maar het positieve ervan behouden. Ons vak is het vinden van die balans. Elk antiek meubel heeft een uniek karakter. Het behouden daarvan is ons voornaamste doel.