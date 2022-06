Wilma Plaisier werkt onder de noemer Delfts Plaisier als zelfstandig ontwerper en meesterschilder van sieraardewerk. Naast het ontwerpen en creëren van eigen producten werkt zij regelmatig samen met andere ontwerpers, bedrijven of particuliere opdrachtgevers om nieuwe producten te realiseren.

Wilma Plaisier operates under the name Delfts Plaisier as an independent designer and master painter of decorative pottery. In addition to designing and creating her own products, she regularly collaborates with other designers, businesses or private clients to create new products.