Wat is homify? homify is het nieuwe platform voor Wonen, Design en Constructie. Hier kun je de beste experts selecteren voor jouw vier muren! Van idee tot afgewerkt product: wij zijn het contact tussen constructie, design en architectuur professionals en woninghuurders en -eigenaren in heel Nederland. Professionals kunnen zich gratis registreren, een profiel aanmaken en hun werk tentoonstellen door afbeeldingen van hun producten of projecten op hun profiel te plaatsen. Gebruikers hebben de mogelijkheid deze afbeeldingen en projecten in een Ideabook te verwerken, experts te contacteren voor orders of vragen over hun producten. Van woonaccessoires tot tuinhekken – op homify vind je alles wat je nodig hebt en bij de beste professionals!