FOCUS, een internationale design legende





Al meer dan 50 jaar, zet FOCUS wereldwijd de standaard. FOCUS was de eerste die de open haard van de muur naar het midden van de kamer wist te verplaatsen. De aandacht komt in het middelpunt van de ruimte. Meer dan haarden creëert FOCUS verrassingen, beleving en geschiedenis. Veeleisend, zelfs zonder compromis van het creatieproces tot aan de installatie, heeft FOCUS aandacht voor alle zichtbare maar ook onzichtbare details. Meer dan ooit is FOCUS een inspirerend en innoverend merk.

FOCUS heeft een zeer betrokken team van bijna 100 medewerkers, verspreid over twee locaties. Verankerd in de regio, tussen de Cevennen en de Provence, is FOCUS trots op het Made in France label en werpt op alle continenten de conventies omver.





Met de schitterende iconische haard GYROFOCUS, is FOCUS zeker een internationale design legende. Deze symbolische haard wordt onderwezen op de opleiding voor bouwkunde, is door de Italianen gekozen tot «La cosa più bella del mondo» en is tentoongesteld in het Guggenheim museum in New York. De architect Norman Foster wist wat hij deed toen hij een unieke en persoonlijke creatie bestelde voor zijn privéwoning. FOCUS is vele malen in de prijzen gevallen en de internationale musea ingedreven. Maar voor FOCUS is prijzen winnen geen doel. FOCUS heeft nog niet de laatste van haar wereldprimeurs beleefd. Het vuur digitaliseert, dematerialiseert, verandert van richting en doet een trend ontgloeien. De regels evolueren, maar niet die welke FOCUS bepaald heeft. Het vuur zal zich altijd aan haar creativiteit onderwerpen.





Tegenwoordig bevestigt FOCUS haar positie als niet-conformistische createur, met de toevoeging van een sterke payoff aan haar naam, die perfect samengaat met de geest van de onderneming: CREATE BEYOND CONVENTION - Creaties die de conventies overstijgen. Deze bewuste stellingname geeft zowel haar geschiedenis als haar ambitie weer. Het is tevens een manifest en een uitnodiging voor iedereen om zich niet te laten beperken door wat gebruikelijk lijkt en verstard is.





FOCUS blijft verrassen met:

> haar vermogen om nieuwe, steeds technologischere producten te bedenken, te ontwerpen en te commercialiseren

> haar industriële prestatie om producten aan te passen aan nieuwe normen met behoud van de esthetiek van de modellen

> de manier waarop zij anticipeert op maatschappelijke veranderingen, nieuwe brandstoffen en nieuwe technologieën