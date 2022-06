Het merk lief! lifestyle is ontstaan uit de droom van de lief! oprichters om iets ’kleins’ en ’eigens’ te beginnen. In mei 2005 openden zij het eerste winkeltje onder de naam ‘lief!’, met een collectie babykleding in vrolijke kleuren. In de loop der jaren is lief! uitgegroeid tot een breed lifestyle merk waarin kleding en lifestyle met elkaar gecombineerd worden. Dankzij deze unieke combinatie biedt het merk een grote variatie aan productgroepen met diverse accessoires en kleurrijke artikelen voor het hele gezin!