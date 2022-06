Eigen wensen en budget

Wilt u het maximale halen uit de mogelijkheden van uw tuin, balkon of terras? De tuinarchitecten en tuinontwerpers van House of Green helpen u graag met creatieve oplossingen passend bij uw eigen wensen en budget.

Tuinontwerp op maat

U bent van harte welkom in de tuinwinkel om ideeën voor een tuinontwerp op te doen of een vraag voor te leggen. Wilt u liever een persoonlijk advies waarbij we wat ruimer de tijd voor u nemen, dan is ons balkon-, terras-, of stadstuinontwerp mogelijk een uitkomst voor u. Naast deze vaste modules bieden we ook professioneel en persoonlijk tuinontwerp op maat en oplossingen voor bedrijven en instellingen.