OSB vloeren zijn unieke duurzame houten vloeren, die gemaakt zijn van – heel verassend – OSB. OSB staat voor Oriented Strand Board. Het is een materiaal dat bestaat uit samengeperste houtvezels.





Je eigen stijl, je eigen vloer

Wij van OSBvloeren.nl vroegen ons af waarom nog niemand verzonnen had om ook vloeren van OSB te maken. Die taak hebben wij dus maar op ons genomenWant je kunt natuurlijk een plaat OSB op je vloer leggen, wat hier en daar weleens gedaan wordt, maar dan heb je nog geen echte vloer. Dan heb je wat we noemen een ondervloer of constructievloer. En dat kan natuurlijk, als dat je stijl is, maar wij wilden graag iets duurzamers leveren. Iets waar je langer plezier van hebt en dat goed schoon te houden is. Wel de stijl, maar meer gemak en meer kwaliteit. Vanaf nu kan dus iedereen die houdt van stoere, rauwe, natuurlijke, duurzame, industriële, warme, houten of ‘gewoon’ unieke vloeren kiezen uit een prachtig assortiment aan mooi afgewerkte, geschuurde en geoliede vloerdelen waarmee je uitdrukking kunt geven aan je eigen stijl als nooit tevoren.





Kies uit 15 sprekende kleuren

Omdat niet alleen woonstijlen maar ook smaken verschillen, hebben we 15 prachtige kleuren samengesteld die erg mooi met het OSB samenwerken. Het behoud zijn stoere karakter, maar door de uiteenlopende kleureffecten creëer je totaal verschillende sferen. Hierdoor kan je altijd een unieke vloer vinden die past in jouw interieur. Daarnaast kan je kiezen uit 3 verschillende formaten en plinten.