Teak en Wood is gevestigd in Achtmaal (bij Zundert). In onze informele showroom bent u welkom om vrijblijvend onze teak meubelen te zien en te voelen. Hier kunt u tevens terecht voor informatie over maatwerk. Op vrijdag en zaterdag kunt u gewoon binnen lopen en staat de koffie klaar. Op afspraak langskomen is mogelijk op donderdag. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u ons bellen.