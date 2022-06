Pure & Original uit Lelystad is een Nederlands bedrijf dat bijzondere verf produceert met respect voor mens en natuur. Er worden alleen de beste materialen en natuurlijke pigmenten gebruikt en daarmee wordt voldaan aan de strengste milieueisen.

Het bedrijf is in 2006 opgericht door Erwin Floor. Erwin en zijn vrouw bouwden destijds hun eigen huis en haalden inspiratie uit Belgische landelijke huizen. Vooral de muren waren daarbij opvallend: intense diepe én zachte kleuren met prachtige grijstinten en kleurpaletten. Na heel wat zoekwerk kwamen ze tot de conclusie dat deze verf in Nederland niet beschikbaar was. Na een bezoek aan België, ontdekte Erwin een klein fabriekje dat in staat was om de gewenste prachtige verf te produceren. De eerste strepen werden toen gezet en Pure & Original werd een feit!Vele jaren later is de verf vele malen verbeterd en is de collectie kleuren natuurlijk heel erg uitgebreid.

Pure & Original levert een breed scala aan soorten verf. Denk hierbij aan muurverf, trapverf, lakverf, vloerverf, gevelverf en verschillende primers en sealers. Het meest populair zijn de Fresco lime verf, de Marrakech Walls en de Classico kalkverf. Door dit brede scala is er een verf voor elke ruimte. De kleine fabriek in België kan de grote stappen voorwaarts van Pure & Original soms maar nauwelijks bijhouden. De bijzondere producten zijn nu leverbaar over de hele wereld. Het bedrijf werkt samen met allerlei leveranciers, interieurontwerpers, architecten en andere professionals over de hele wereld voor kleurrijke interieur- en exterieurprojecten. Hierbij valt te denken aan de laatste kleurencollectie ‘Upside Down’ in samenwerking met KOI Colourstudio en architect Siri Zanelli van Collective Works.

Pure & Original gebruikt alleen natuurlijke pigmenten en de beste materialen: we produceren met respect voor mens, dier en natuur. Daarmee is het ook gelijk heel erg geschikt om te gebruiken voor ruimtes waar kinderen en dieren veel aanwezig zijn. De Marrakech Walls en de Fresco lime verf zijn zelfs 100% mineraal gebaseerde soorten verf! De producten zijn duurzaam en laten zich door de natuurlijke pigmenten heel goed met allerlei kleuren combineren. En wil je een van de soorten verf graag in bijvoorbeeld de badkamer of keuken gebruiken? De Licetto verf is dan uitermate geschikt: deze is waterresistent en ook nog bestand tegen krassen. Ideaal dus!

Internationaal werkt Pure & Original met verschillende partijen samen, maar uiteraard is er in Nederland heel veel werk dat via verschillende kanalen bekend is geworden. Denk aan de VTwonen & Design Beurs en Wonen & Co. Net zoals bij vele andere bedrijfstakken heeft ook de Coronacrisis invloed op de activiteiten. Beurzen moeten digitaal plaats gaan vinden. Gelukkig is het heel goed mogelijk om via de website verf te bestellen. Sterker nog, de experts kunnen je online ook van allerlei advies gaan voorzien. Neem er maar lekker de tijd voor om de mooiste voorbeelden van het werk van deze specialisten te gaan bekijken. Meer dan ooit kun je in deze tijd lekker aan de slag gaan om je huis volledig naar je wens in te richten. En zowel binnen als buiten is dat dus mogelijk.Benieuwd geworden naar meer informatie of mooie projecten? Bezoek de website of neem een kijkje bij een van de vele artikelen die er op homify te vinden is. Heb je zelf met succes een project met het werk van Pure & Original voltooid? Maak er mooie foto’s van en stel je eigen Ideabook samen. Op die manier kun je andere mensen ook met je werk gaan inspireren. Samen komen we zo de tijd prima door en maken we er het beste van.