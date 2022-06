Alle life style producten van Based on Roots zijn met aandacht en zorg gemaakt. Oude technieken, tradities, vakmanschap en een innovatieve vertaling door een ontwerper vormen de basis van elk afzonderlijk product. Based on Roots heeft rechtstreeks contact met maker, ontwerper en/of leverancier. Momenteel verkopen we producten uit Japan en Bosnië & Herzegovina. Producten uit Nederland volgen binnenkort.