Homify is een architectuur- en designportaal dat experten en gebruikers wereldwijd verbindt. Wie op zoek is naar inspiratie voor de eigen woning is hier aan het juiste adres. Meer dan 90.000 experts - waaronder architecten, interieurdesigners en meubeldesigners - gebruiken het platform voor hun portfolio.

De meest intrigerende projecten alsook tips & tricks omtrent architectuur, bouwen en wonen worden regelmatig in het magizine voorgesteld. Van je droomkeuken helemaal tot tuinideeën - al je lievelingsprojecten en meer dan 1.000.000 foto's kan je bewaren in je digitale ideeënboek en notities toevoegen zodat inspiratie nooit verloren gaat.

Of er nu een nieuwe vloer gelegd moet worden, een badkamer gerenoveerd of een veranda geïnstalleerd: bij Homify vind je niet alleen meteen de juiste contactpersoon, maar je kan ze ook simpelweg met 1 klik contacteren.