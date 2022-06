Lifestyle Home Collection is een toonaangevende retailer in Home Living, Decoration en Furniture. Met momenteel 11 winkels, waaronder een winkel in Antwerpen, 2 groothandel showrooms, 45 shop in shops en meer dan 1.000 verkooppunten in heel Europa, is Lifestyle Home Collection uitgegroeid tot een herkenbaar merk in de Home Living branche.

De missie van Lifestyle Home Collection is om mensen thuis te laten genieten van de alledaagse dingen van het leven. Het aanbieden van de juiste artikelen om de persoonlijke sfeer in huis te benadrukken. En om je een fijn en vertrouwd gevoel te geven, zodat je net even meer kan genieten van het moment.

Lifestyle Home Collection introduceerde in 1994 als een van de eerste woonwinkels een totaal nieuwe winkelbeleving voor de consument. De Lifestyle stores ademen een warme en aantrekkelijke woonsfeer uit. Met een unieke presentatie, creeert Lifestyle Home Collection een verrassende en inspirerende ervaring.

Een commerciële en uitgebalanceerd assortiment onder eigen label. Het assortiment bestaat uit een Basis- en een Seizoenscollectie. De Basiscollectie vormt de fundering. De Seizoenscollectie bevat artikelen die de laatste trends volgen in de woonbranche, deze zijn kenmerkend per seizoen, maar blijven verrassend en spannend. Absolute toppers van de Seizoenscollectie worden in de Basiscollectie opgenomen.

Alle artikelen worden met zorg ontwikkeld en vaak ambachtelijk gemaakt. Moderne stijlen worden afgewisseld met klassieke ontwerpen. Van handgeweven stoffen tot strak vormgegeven verlichting.

De collectie is onder te verdelen in woon- en bad textiel, kaarsen, kandelaren en windlichten, kunstbloemen en vazen, fashion, drink- en eetserviezen, verlichting, geur, wanddecoraties, opbergen, meubelen en klein meubelen.