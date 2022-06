Bij 1001tuinhuisjes.nl kan elk houten bouwwerk (of het nu gaat om een tuinhuis, terrasoverkapping, schuur, garage, overkapping, carport, chalet, prieel, veranda, berging, paardenstal en/of een tuinkantoor) welke onder andere op onze website vermeld staan, op uw specifieke gevraagde afmetingen, houtsoorten en dak vorm en geheel op uw wens gemaakt worden. U kiest en wij maken het.

Wij maken alleen gebruik van houtsoorten met het FSC en/of PECF keurmerk. Zoals onder andere, lariks/douglas, red cedar en onder druk geïmpregneerd vurenhout.

Uw bouwwerk wordt in onze eigen timmerwerkplaats gemaakt en kan als totaal, "doe het zelf", bouwpakket bij u thuis afgeleverd worden, om zelf te (laten) monteren.

Wilt u liever niet zelf monteren? Dan kunt u ook gebruik maken van ons vakkundige montage-team, bestaande uit twee monteurs, een montage bus met gereedschap en een aanhangwagen.

Voor ieder bouwwerk kunt u geheel vrijblijvend een maatwerk offerte aanvragen. Wij komen met een duidelijk voorstel, in de juiste prijs/kwaliteit verhouding. Ook is er de mogelijkheid tot het maken van een persoonlijke afspraak, bij ons in de showroom. Het is natuurlijk ook mogelijk om zonder afspraak, onze inspiratie ruimte te bezoeken, de koffie staat voor u klaar.

1001tuinhuisjes.nl is sterk in maatwerk; vraag naar de mogelijkheden, bel of mail ons of kom eens langs voor een oriënterend gesprek. Ons bedrijf is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Maak snel een afspraak via telefoon 0315-785284 of via de mail info@1001tuinhuisjes.nl