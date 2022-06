U bent een nieuwbouw aan het zetten of u bent aan het renoveren? Deurklinken, raamklinken, meubelknopjes,… horen daar ook bij! Waarom dan kiezen voor Dauby? Criteria zoals uitstraling,duurzaamheid en onderhoudsgemak staan voorop! Wij werken uitsluitend met natuurlijke materialen en legeringen zoals: Brons, wit brons, verzilverd wit brons, britannium – metaal en gietijzer, kortom materialen die de tijd trotseren.

Al onze producten worden op authentieke wijze gegoten in zandmallen en daarna verder met de hand afgewerkt. Dit is een eeuwenoude methode die dateert van +/- 3000 jaar voor Christus. Elk artikel is ambachtelijk vervaardigd en krijgt met de tijd een natuurlijk en steeds mooier patina. Hou ouder, hoe waardevoller het product gaat ogen. Dit is hetgeen wat Dauby de “Living finish” noemt. Bent u op zoek naar deur-, raam- of meubelbeslag? Laat dan onze foto’s voor zichzelf spreken! Deze laten zien hoe Dauby uw huis dat extra cachet kan geven, want… …

“Details zorgen voor perfectie, maar perfectie is geen detail!”