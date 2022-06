Marike, opgericht in 2003, is een Nederlands designbedrijf en wereldwijd marktleider in de sector van de exclusieve badkamerproducten. Marike opereert binnen de high-end markt en onderscheidt zich door constante innovatie, kwaliteit in product en dienst, design en presentatie.

De collecties van Marike zijn stijlvol, strak en eenvoudig. Strakke lijnen vormen de basis van deze pure collecties. De producten van Marike worden o.a. toegepast in luxe residenties, moderne kantoorcomplexen en hoogwaardige hotelketens. Buiten de zeer uitgebreide vaste collecties biedt Marike ook een groot custom made programma aan, waar klanten geheel op maat een ontwerp kunnen laten maken door ons designteam of een collectie item kunnen laten aanpassen naar elk gewenste maat.

De uitgebreide collectie van Marike bestaat uit een grote fonteincollectie, luxe wastafels, tops, meubels, vrijstaande baden, stijlvolle doucheplateaus en mooie accessoires.

Interesse in ons prachtige merk, de oneindig vele mogelijkheden in onze collectie of maatwerk, neem gerust contact met ons op. Ons enthousiaste en gedreven team helpt u graag verder! www.marike.com