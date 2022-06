Swiet is sinds 2004 actief in de verkoop van tweedehands meubelen, accessoires en origineel retro en vintage behangpapier uit vervlogen jaren. Zowel vintage meubels als brocante meubels; Swiet koopt in op gevoel: als Swiet het mooi en leuk vindt zijn er vast nog meer mensen die het ook leuk vinden. Bij Swiet is het niet alleen of vintage of brocante of industrieel. Swiet probeert juist overal naar uit te kijken, naar juist dat super leuke item om je huis helemaal af te stylen of opnieuw in te richten.

Juist een combinatie van oud en nieuw en een te gek behang tegen de muur creeer je een geweldige persoonlijke sfeer in huis. Het behang is allemaal van vroeger, oude winkels zijn opgekocht en voor alles geldt; op=op. Dus de kans dat je iemand kent die hetzelfde behangpapier tegen de muur heeft is minimaal tot bijna onmogelijk. Een persoonlijker interieur kun je je niet voorstellen.

Kortom Swiet heeft 1 passie; mooi wonen met tweede hands meubels, accessoires en behangpapier.