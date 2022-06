Een mooi interieur is uiteindelijk een samensmelting van functionaliteit en jouw authentieke verhaal verweven in een unieke persoonlijke stijl. We zijn al snel geneigd tot het volgen van trends maar vaak resulteert dit in een sfeerloze ruimte die meer doet denken aan een showroom of etalage. Het warme thuisgevoel ontbreekt. Dit is ook één van de meest gestelde vragen: “Hoe maak ik het thuis gezelliger? Hoe voeg ik meer warmte toe? etc.”





Desert Rose Interior Design is gespecialiseerd in het creëren van tijdloze interieurs waar rustgevende kleurtinten en natuurlijke materialen centraal staan. Een doordachte mix van landelijk en modern met subtiele mediterraanse vintage accenten. Oude elementen combineren met hedendaags comfort en functionaliteit is de ontwerpfilosofie van Desert Rose Interior Design. Maar bovenal ontwerpt Desert Rose interieurs die een echte weerspiegeling zijn van onze klanten en hoe ze leven.