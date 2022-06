Over ons

Ambiente is gelegen in het plaatsje Molenhoek, nabij de Duitse grens in het zuidoosten van Nederland. Sinds zo’n 20 jaar ontwikkelt en produceert Ambiente hier haar kwalitatief hoogwaardige, zeer sfeervolle collectie tafeldecoratie. Van servetten in verschillende formaten, zakdoekjes, kaarsen en lucifers, tot servethouders, geschenktassen en fine bone China porselein, bieden wij u alles wat u nodig heeft voor een stijlvolle tafeldecoratie.Twee keer per jaar brengt Ambiente haar nieuwe collectie uit. Eén keer voor het herfst- en kerstseizoen en één keer voor het voorjaar en de zomer. Deze collectie is onderverdeeld in verschillende thema’s zoals Valentijnsdag, Pasen, Verjaardag, Kerst en vele andere feestelijke gebeurtenissen. Maar ook onze Basics en Bloemmotieven zijn een zeer belangrijk onderdeel van onze collectie.In onze eigen drukkerij produceren we op vier flexo-drukmachines. Elke machine beschikt over de mogelijkheid om met maar liefst negen kleuren te drukken, waardoor de kleuren en designs het mooist tot haar recht komen. Om onze producten te vervaardigen gebruiken we uitsluitend milieuvriendelijke grondstoffen (drukinkt op waterbasis en FSC-gecertificeerde tissue).Als gevolg van de groeiende internationale vraag naar onze producten is Ambiente vertegenwoordigd in al meer dan 52 landen wereldwijd. Onze producten worden verkocht via resellers, die enkel kwalitatief hoogstaande producten in haar winkels presenteren. Daarnaast probeert Ambiente door deelname aan verschillende beurzen over de hele wereld, haar collectie voor nog meer resellers toegankelijk te maken.

Filosofie

Vanuit een nieuw idee, via de lay-out, tot en met de ontwikkeling en productie; alles gebeurt bij Ambiente in eigen huis. Ambiente beschikt over een jong designteam, dat jaarlijks zo’n 220 nieuwe designs ontwerpt. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende behoeften van onze klanten en uiteraard alle ontwikkelingen op het gebied van trends en kleuren. Kwaliteit staat bij Ambiente zeer hoog in het vaandel. Door veel aandacht te besteden aan het gebruik van de juiste materialen en smaakvolle modieuze ontwerpen proberen we zo goed mogelijk aan alle wensen van onze klanten te voldoen. Daarbij hechten we veel waarde om de best mogelijke service te bieden, zowel voor als na uw aankoop. De feedback van u en al onze klanten is daarom altijd welkom, en voor ons van groot belang!