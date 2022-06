Ethnicraft is een populair designlabel, afkomstig uit België. De veelzijdige collectie bestaat uit prachtige tafels, tv-meubels, salon- en bijzettafels, kasten, dressoirs en bedden. De designs zijn in de meeste gevallen vervaardigd uit massief eiken-, walnoten- of teakhout, waaraan een zorgvuldige inspectie vooraf is gegaan. Het hout komt in de ontwerpen van Ethnicraft samen met een tijdloze en minimalistische vormgeving. Design van het Vlaamse merk gaat daardoor moeiteloos samen met uiteenlopende interieurstijlen.