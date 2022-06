WAAROM ZOU JE EEN INTERIEURARCHITECT NEMEN?





Hoe makkelijk is het tegenwoordig niet om zelf het interieur aan te passen. Je laat je inspireren door Pinterest, bladen en internet, je kiest leuke kleuren, je koopt mooie meubels en je interieur is weer up to date… toch?

Toch vraagt een HBO studie Interieurarchitectuur 8 jaar voordat je je pas Interieurarchitect mag noemen. Een Interieurarchitect is geen Interieurstylist maar een hoog opgeleide ruimtelijk ontwerper.





Als Interieurarchitect ontwerp ik vanuit de wensen van de opdrachtgever, een

gedachte, een visie, een concept. Dat is de basis waarbij ik, samen met de opdrachtgevers, keuzes maakt en daarmee het eindresultaat perfect wordt.





Een Interieurarchitect ontwerpt en vertaalt ruimtelijk wensen, soms eenvoudig maar vaak gecompliceerd.





Kennis van materialen, kennis van technische en bouwkundige zaken, visie, oplossingen vinden die niet mogelijk lijken en balans creëren.





Als Interieurarchitect ontwerp ik heldere plattegronden, licht, ruimtelijkheid

allemaal aspecten die in een ontwerp worden meegenomen! Maar het belangrijkste is dat ik graag luister, luister naar je wensen en die weet te vertalen naar oplossingen die jij wellicht niet voor mogelijk houdt.

Als Interieurarchitect kan ik ook jouw vrijstaande woning, ontwerpen,

van BINNENUIT. Daarmee creëer je balans tussen binnen en buiten.

Een Interieurarchitect kost geld maar levert je "goud" op!