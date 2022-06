Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf wat geheel gericht is op traprenovatie, het renoveren van bestaande en nieuwe trappen door middel van het unieke trede over trede systeem. Sinds 12 jaar houden wij ons hiermee bezig en zijn uitgegroeid tot een van de leidende bedrijven in de traprenovatie branche.

Het gedreven team bestaat uit klantgerichte professionals die elke dag weer er op uit trekken onze klanten optimaal te bedienen met onze kennis en specialiteit in het renoveren van trappen door Nederland en België.