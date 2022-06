Vesta is dé woonwinkel van Groningen. Niet alleen kun je er terecht voor al je meubels, ook is er in het assortiment ruimte voor de mooiste accessoires. In het aanbod vind je de beste merken. Ontdek onze verschillende afdelingen. Of je nu van een stoer, strak, landelijk of hip interieur houdt, voor elke smaak hebben wij de juiste items in huis. Als je het inrichten van je huis liever niet zelf doet, kun je onze ervaren interieuradviseurs inschakelen. Vesta is gevestigd in het Woonforum, dat perfect bereikbaar is vanuit Groningen, Friesland en Drenthe. Naast een ruim aantal andere woonwinkels herbergt het Woonforum ook horeca en een speelparadijs. Lees meer over ons op onze website of kom gewoon langs bij Vesta, al meer dan 80 jaar een begrip in Groningen!