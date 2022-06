Bij Oosterwolde Wonen profiteert u nog van ouderwetse service. Maar niet alleen daarom zijn we dé woonwinkel van Noord-Nederland. We hebben een groot assortiment met meubelen, slaapkamerartikelen en vloeren. Daarbij hanteren we topmerken, waaronder Hjort Knudsen, M-Line en Maxfurn. Onze gunstige ligging in Oosterwolde is ideaal voor inwoners van Groningen, Friesland, Drenthe en zelfs Overijssel. Maar online winkelen in onze webshop kan natuurlijk ook!