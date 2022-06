Interieurs met Liefde, bedrijfsnaam IML Designed, is een Interieur Ontwerpstudio in Sneek. Als eigenaar/ontwerper neem ik u graag werk uit handen om u te ontzorgen en uw inrichtingsplannen vorm te geven van ontwerp tot realisatie. Middels een gedegen netwerk, waarbij liefde voor het vak en betrouwbaarheid belangrijke kernwaarden zijn, slaag ik erin om uw project groot of klein van a tot z te begeleiden en tot een verrassend eindresultaat te brengen. IML Designed verzorgt interieurontwerpen op maat. Interieur-, kleur- en stylingadviezen voor particulier en bedrijf, eventstyling en verkoopstyling in van origine Haarlem en omgeving. IML Designed is verhuisd en daarom nu ook actief in het Noorden van het land. Ik zet mij tegenwoordig met liefde in voor uw project van Haarlem tot Sneek. Nicoline de Liefde is mijn naam en ik ben Interieurontwerper, Adviseur en Stylist. Een vak wat ik met veel liefde en passie voor interieur en vormgeving sinds 2005 uitoefen. Op jonge leeftijd heb ik al een grote belangstelling voor interieur, vormgeving en architectuur ontwikkeld, waarna ik in 1997 de opleiding Binnenhuisarchitectuur aan de school voor de Hoge Kunsten Artibus in Utrecht heb gevolgd. Na eerst enkele jaren ervaring te hebben opgedaan bij een Leverancier in Meubelen en WoonAccessoires, en een Projectinrichter, ben ik als zelfstandige begonnen in 2005. Gestart met een winkel in stoffen en zitmeubelen onder het Spaanse label KA International in Haarlem. En sinds 2009 opereer ik nu van huis uit wat mij veel vrijheid geeft. Ik heb veel productkennis op het gebied van interieur-/gordijnstoffen en zitmeubelen, en ontwerp daarnaast graag meubelen op maat, als kastenwanden of bijvoorbeeld kleine aanpassingen aan uw huis. Zoals o.a. een aanbouw of kleine constructieve aanpassingen om uw leefruimte nog beter te laten aansluiten bij uw wensen. Bij het enkel stylen en/of herindelen van ruimtes, of kleuradvies help ik u uiteraard ook graag op weg. Luisteren en meedenken met u als opdrachtgever, om zo uw wensen zo goed mogelijk in kaart te brengen en tot een verrassend ontwerp te komen is mijn kracht en zie ik steeds als weer een nieuwe uitdaging. Van een klein advies tot een compleet inrichtingsplan, waarbij ik van begin tot eind de regie houd om u werk uit handen te nemen is waarmee ik u graag help. Ik stel mij met liefde tijdens een telefonisch gesprek aan u voor, waarin ik u vertel hoe ik u verder op weg kan helpen om uw plannen te realiseren. Om een indruk te krijgen of ik de juiste ontwerper voor u ben bekijkt u mijn portfolio. Uw interieur ook met liefde ontworpen?

Diensten Interieurontwerp Servicegebieden Friesland Adres 8606 Sneek, FR

Nederland

+31-646598019 interieursmetliefde.nl