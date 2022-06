Paul de Vroom studeerde cum laude af als architect aan de TU Delft. Na nauw betrokken te zijn geweest bij de eerste drie jaren van OMA-Rotterdam was hij in 1985 medeoprichter van DKV architecten. In 2013 is Paul de Vroom Architecten van start gegaan. Paul de Vroom is sinds 1992 geregeld gastdocent aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam en heeft op andere academies en universiteiten in Nederland lezingen gehouden en ontwerpoefeningen begeleid. Ook in het buitenland wordt hij regelmatig gevraagd voor lezingen of workshops, bijvoorbeeld in Montevideo, Buenos Aires, Toronto, Madrid, Milaan, Sofia, Moskou, Dushanbé en Jakarta. Paul de Vroom woont en werkt in Rotterdam en in Barcelona waar hij zijn tijd wijdt aan onderzoek, ontwerpen en onderwijs. Hij was jurylid bij verschillende internationale workshops en prijsvragen, gastredacteur voor het Britse tijdschrift Time-Based Architecture’ en redactielid van het Nederlandse tijdschrift Forum.

Studio Paul de Vroom architecten

Met deze studio is Paul de Vroom een nieuwe koers ingeslagen, nadat hij bijna 30 jaar partner was van DKV architecten. Met DKV heeft hij een reeks projecten verwezenlijkt in de woningbouw, stedenbouw en utiliteitsbouw, die zowel in Nederland als in het buitenland met enthousiasme zijn ontvangen. Het zijn vooral de ontwerpen van appartementengebouwen, woonwijken en scholen die de reputatie van DKV hebben gevestigd. Behalve om zijn uitgevoerde projecten staat het bureau bekend om zijn analytische werkwijze gebaseerd op typologische modellen. Paul de Vroom verrichtte al vroeg onderzoek naar de mogelijkheden van veranderbaarheid en keuzevrijheid in ontwerpen en gebouwen. Een aantal uitgevoerde projecten laten zien hoe deze ideeën succesvol in praktijk zijn gebracht. In een speciale uitgave van het tijdschrift Time-Based Architecture International heeft hij de ideeën en de DKV-projecten die keuzevrijheid en veranderbaarheid als thema hebben, verenigd. Het is de ambitie van Paul de Vroom architecten om dit ‘ontwerpend onderzoek’ in nauwe samenwerking met gelijkgestemde opdrachtgevers op een hoger niveau te brengen.

Team Paul de Vroom & Sputnik

Aangezien de taken van de architect tegenwoordig steeds meer divers zijn, worden van een architectenbureau ook steeds specifiekere kennis en vaardigheden vereist. Daarom heeft Paul de Vroom architecten een organisatievorm die is afgestemd op verandering. Samen met het architectenbureau Sputnik vormen wij sinds 2013 een solide basis voor ontwerp en technische uitwerking: Team Paul de Vroom & Sputnik. Beide bureaus delen hun voorkeur voor typologisch denken, voor heldere, onverwachte ontwerpen en voor verfijnde bouwkundige details. Deze verwantschap, gecombineerd met onze complementaire kwaliteiten en ervaring zorgden direct voor synergie. De reeks sterke ontwerpen voor Moskou, Rotterdam, Tungevågen en Semarang getuigt hiervan. Voordat het Team Paul de vroom & Sputnik start met een opgave wordt nauwkeurig nagegaan of er expertise buiten de onze nodig is voor het beste resultaat. Wanneer hieraan behoefte is, gaan wij al voor de aanvang een samenwerking aan met de betreffende specialist. Wij hebben binnen de architectuurwereld zo’n langdurige ervaring dat ons team beschikt over een ongekend groot netwerk aan deskundigen waarmee wij goed kunnen samenwerken. In Nederland zijn partners voor stedenbouw en landschap ondermeer: Okra, Posad en Inside Outside; voor ondersteuning voor architectuur: Stoltenberg De Boer, Rik de Ruiter Design, BOARD en Feature Design. Op het gebied van techniek en uitwerking zijn dit bureaus zoals ABT en Ove Arup. Het netwerk voor projecten in onder meer Rusland, Spanje, Frankrijk, Denemarken en Indonesië bestaat uit lokale bureaus.