Als Interieurprofessional help ik jou aan een persoonlijk en eigentijdse inrichting voor je huis of werkplek. Voor jou wil ik een inspirerende, warme en leefbare omgeving creëren waar RUST heerst. Ik werk vanuit de ruimte van binnen naar buiten en stel daarin jou behoefte centraal. Ieder mens is bijzonder en ook jij bent uniek. Bij het maken van een interieur ontwerp wil ik al jouw zintuigen raken. Hoe ervaar je de ruimte, hoe voel je je erin? Door gebalanceerd inzet van materialen, kleur en indeling komen we tot een HARMONIEUZE ruimte met karakter die past bij jou!