derksen|windt architecten is een jong, verfrissend en ambitieus architectenbureau met een eigen visie, opgericht in 2008 door Jeroen Derksen en David Windt.'Wij zijn ons bureau gestart omdat wij een onderscheidende visie binnen de architectuur hebben die wij in projecten willen laten terugkomen. In onze ogen moet de beleving van de gebruiker centraal staan in het ontwerp.

We ontwerpen vanuit die beleving van de gebruiker om tot een mooi en sterk concept voor iedere opgave te komen.Onze filosofie om te ontwerpen vanuit de beleving heeft de afgelopen jaren tot mooie en uiteenlopende projecten en interessante onderzoeken geleid.

Hiernaast hebben wij nog drie thema's die voor ons zeer belangrijk zijn namelijk duurzaamheid, daglicht & materiaalgebruik. Thema's die vaak en door veel (ontwerpend) onderzoek terugkomen in onze ontwerpen.