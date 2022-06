Dulaan Cashmere biedt je het mooiste uit de oogstrelende en veelzijdige mode collecties van het internationaal gerenommeerde kwaliteitsmerk Gobi uit cashmere land Mongolië. De beste grondstoffen , een geavanceerd productieproces en designers van internationale naam en faam zijn in dit modehuis bijeengebracht. Het resultaat is mooie duurzame cashmere mode waarin je gezien wilt worden ! Onze puur ecologische producten zijn gemaakt van 100% beste kwaliteit cashmeregeitenwol en onderscheiden zich door een hoge mate van comfort en draaggemak.

Cashmere van Gobi kan je onder andere vinden in cashmerewinkels in Brussel, Düsseldorf, Praag, Wenen, Moskou en Washington. Dulaan begon oorspronkelijk als cashmerespecialist in de binnenstad van Den Haag maar concentreert zich tegenwoordig uitsluitend op de online verkoop via www.dulaancashmere.nl. Met deze keuze is een einde gemaakt aan de beperkte regionale beschikbaarheid van de unieke cashmerecollecties die nu beter toegankelijk zijn voor iedereen.