Online een uitvaartkist kopen



In de meeste situaties wordt een kist via een uitvaartonderneming besteld; maar dit kan ook anders. Op onze website kunnen nabestaanden gelijk een van onze uitvaartkisten bestellen. De kist wordt binnen 24 uur geleverd, waarbij wij de bestelling met veel zorg zullen uitvoeren.

Steeds meer nabestaanden houden een deel van de regie van de uitvaart in eigen handen. Het past in een ontwikkeling waarin kritischer wordt gekeken naar standaard producten. Mensen willen op dat moment persoonlijke aandacht meegeven. Zoeken naar een eigen ritueel, een passende omgeving, en alles wat daarbij hoort.

Een goed vormgegeven uitvaartkist kan daarvan een onderdeel zijn.

Al onze uitvaartkisten zijn ontworpen en gemaakt in eigen ateliers. Met zorg en aandacht die daarvoor nodig is en gemaakt van eerlijke en natuurlijke materialen. Geen spaanplaat, maar massief populierenhout en andere materialen als bamboe, karton en wilgentenen.

AFSCHEIDSKISTEN.NL heeft 5 verschillende modellen:

CARTONE, SALICE, BAMBU, PUUR en XILIA De meest eenvoudige kist is CARTONE, gemaakt van karton met handgrepen van kunststof. SALICE is een met de hand gevlochten kist van wilgentenen en BAMBU een gevlochten kist van bamboe. Beide kisten hebben een natuurlijke uitstraling. PUUR is een kist van massief populierenhout met een keuze uit verschillende handgrepen. Nieuw is het ontwerp PUUR bladerdak die speciaal door FORESTI ontworpen is. De XILIA-kist is in verschillende kleurencombinaties verkrijgbaar. Nieuw is het ontwerp XILIA guirlande, een doorlopende strook van gebladerte om de kist heen met een mooie lichte blauwe kleur als achtergrond. Het ontwerp is gerealiseerd door FORESTI.